Фот из соцсети "Вконтакте" Пользователь соцсети Асхат УТЕШОВ опубликовал фотографию в ВК, где написал, что стал свидетелем того, как молодые люди мыли машину в озере Шалкар, то есть там, где купаются отдыхающие. - Сегодня, проезжая мимо озера Шалкар, стал свидетелем вот такой картины. Какие-то парни катались и мыли колеса машины прямо там, где купались люди. Позже фоткались с машиной и лошадью, там, где купались дети. На замечание даже не реагировали и ответили: "Ну, это же вода". Что это за ответ был, я так и не понял. Потом все удивляются, отчего в Шалкаре вода грязная, - написал Асхат УТЕШЕВ в одной из групп в "ВКонтакте". Большинство комментаторов поддержали автора поста и заявили, что люди совсем перестали ценить природу. Но среди них оказались и те, кто ничего постыдного не увидел в поступке молодых парней. - Ничего постыдного в этом не вижу, - прокомментировала пост пользователь Жанна Раф. На сегодняшний день фотография с изображением джипа на фоне озера Шалкар получила огромную популярность во всех соцсетях.