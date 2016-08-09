Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что труп был обнаружен сотрудниками колонии в уличном туалете, расположенном возле дежурной части. Погибшим оказался 25-летний осужденный Бекбергенов. - Осужденный был обнаружен повешенным на дверной речке в общественном туалете. На место ЧП была вызвана бригада скорой помощи, которая по прибытию констатировала смерть осужденного в результате механической асфиксии, - заявили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - Суицид был совершен осужденным с использованием рукава своей куртки путем повешения на дверную ручку в сидячем положении. В прокуратуре также отметили, что погибший уроженец ЗКО был осужден 18 апреля 2011 года за изнасилование малолетней девочки 2000 года рождения и ее матери. Тогда насильник ворвался в дом через разбитое окно и угрожал им ножом. Суд назначил Бекбергенову наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. - Осужденный дважды подавал ходатайства на условно-досрочное освобождение, но суд отказал в удовлетворении. 26 октября этого года у Бекбергенова заканчивался срок лишения свободы. Причины совершения суицида выясняются, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.