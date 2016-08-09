По словам акима Казталовского района Нурлана БЕККАЙЫРА, их район граничит с областями Российской Федерации и для их плодотворного сотрудничества необходимо постоянное транспортное сообщение. - В советское время граничущая часть Саратовской области принадлежала Казталовскому району. Поэтому 50% населения Саратова - это казахи. Именно для них, как для инвесторов, привлекателен наш район. Но есть небольшая проблема в том, что сейчас переход Казталовка-Фомин открыт только для жителей Казталовки и Александрово-Гайского района. Нам необходимо возобновить проезд для всего автотранспорта, чтобы наш район стал проездным пунктом между двумя областями. Таким образом мы сможем поднять экономику Казталовского района, - пояснил Нурлан БЕККАЙЫР. Кроме того, аким Казталовского района отметил, что в районом центре планируется строительство нового стадиона, на который на очередной сессии областного маслихата были выделены деньги. - Одной из проблем является отсутствие асфальтного покрытия. Сейчас мы за счет местного бюджета сделаем нулевое покрытие в нескольких поселках. Есть такие села, в которых вообще отсутствует какая-либо дорога и есть только направление. К 2017 году мы своими силами попробуем сделать хотя бы нулевую дорогу к паромному переходу, чтоб люди могли добраться до районного центра в дождливое время, - отметил Нурлан БЕККАЙЫР. Также аким района отметил, что в Казталовке планируется открыть первый в Казахстане музей лошадей, где будут представлены самые редкие породы.