Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на директора Бурлинской ЦРБ Жумабека ШАЙХИЕВА. pozhar2 - Умер мужчина, у которого было 75% ожогов кожного покрова, - сообщил Жумабек ШАЙХИЕВ. - Второй пострадавший по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Он находится в Бурлинской ЦРБ, транспортировка его в Областную больницу Уральска пока невозможна из-за его состояния. Напомним, 4 августа на газозаправочной станции ТОО «Алау» в Аксае произошел взрыв 20 кубометров сжиженного газа. Пострадали двое мужчин 58 и 59 лет. Один из них работник АГЗС, а второй клиент газозаправки. 5 августа самолетом санавиации из Уральска в Аксай вылетели врач-реаниматолог и комбустиолог. Однако транспортировать пациентов в Уральск было нельзя из-за их тяжелого состояния.