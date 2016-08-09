Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что водолазы начали поиск в 20.45, но тело до сих пор не найдено. - Мужчина утонул в Теректинском районе в реке Барбастау в районе кафе "Акжол". Вызов на пульт спасателей поступил в восемь часов вечера. На место выезжали четыре человека личного состава ОСО ДЧС ЗКО. Поиски продолжаются, - заявили в пресс-службе ДЧС ЗКО. К слову, с начала 2016 года в ЗКО утонули 19 человек из них 8 детей.