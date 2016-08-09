В редакцию портала «Мой ГОРОД» обратилась Сания МУРЗАГАЛИЕВА. Ее младший брат был убит средь бела дня на платном пляже на карьере 26 июня нынешнего года. - Эльдар вместе с друзьями поехал купаться на пляж. Это платный пляж. При въезде с каждого из них взяли по 200 тенге. Как потом нам сказали, все началось с сигареты, якобы Эльдар закурил, а курить там было нельзя. На него налетела охрана пляжа и его просто забили, - рассказывает Сания МУРЗАГАЛИЕВА. - Экспертиза показала, что ему сломали шею. Друзья Эльдара в это время купались, и они даже не успели среагировать, все это так быстро произошло. Что это за охрана такая? Если там нельзя курить, неужели нельзя было подойти и предупредить, или полицию вызвать. Причем и сигареты, и спиртное на пляже продаются. На пляже нет видеонаблюдения, и теперь выяснить, кто именно бил и с чего все началось, узнать сложно. Мы точно знаем, что была толпа. А теперь остался один. 22-летний парень якобы признался, что это он совершил. Но почему он один должен за все отвечать? Мы хотим, чтобы к ответственности привлекли всех, кто участвовал в убийстве моего брата. До суда родные Эльдара СЫИКОВА хотят найти свидетелей преступления. - Мы ищем свидетелей, которые были в тот день на пляже. Людей в этот день было много, потому что это был день молодежи. Мы лишь хотим, чтобы нам рассказали, что и как все было на самом деле, - говорит Сания МУРЗАГАЛИЕВА.