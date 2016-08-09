Председатель вместе с электриком в минувшие выходные обошел окрестности дач и обрезал свет дачникам. Согласно указу правительства, старые электросчетчики должны быть обязательно заменены на более современные. Дачников неоднократно предупреждали, как уверяет председатель, но не все приняли это во внимание. Такое требование объясняется тем, что показания приборов, отслуживших свой срок, далеко не всегда бывают точными, да и потом на индукционном счетчике есть пять способов, как воровать электричество, а это уже потери для тех, кто подает электроэнергию. - Нас никто не предупреждал, за свет мы платим каждый месяц, задолженности нет. У нас есть бумага, согласно которой этот счетчик имеет право быть, а тут пришел председатель и говорит, что мы должны что-то менять, но мы не обязаны его слушать, был бы документ, тогда другое дело, - возмущается дачница Вера БЕЛАН. В прошлом году в дачном обществе «Авиатор» насчитывалось 28 домов, в которых имелись старые приборы учета электроэнергии, сейчас их осталось уже 18. Главная проблема в том, как уверяет председатель, что он каждый сезон выплачивает из кассы почти по 60 тысяч тенге за потерянную электроэнергию. - На индукционном счетчике класса 2.5, есть пять способов, как воровать электричество, а на электронном уже нельзя украсть электричество. Ну, пусть 10% электроэнергии куда-то утекло, но не на 50-60 тысяч же, - говорит председатель дачного общества «Авиатор» Аркадий ПИУНОВ. На одном из собраний дачникам было предложено платить ежемесячно по 500 тенге за свет, и забыть про показания счетчиков, с этим согласились не все. Некоторые садоводы уверяют, что на такую сумму не используют электричество. - Если бы мы это решение приняли, мне было бы все равно тогда, пусть стоит счетчик или не стоит, приходили бы каждый месяц и платили по 500 тенге. А сейчас и вовсе тариф поменялся, минимум по 700 тенге надо платить, тогда мы покрываем все расходы, они отказываются это выполнять, тогда я буду основываться на документах республики Казахстан, который мы обязаны выполнить, - продолжает председатель.