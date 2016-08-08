Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат мажилиса парламента РК Кенес АБСАТИРОВ заявил, что среди депутатов есть личности, которые не знают той жизни, которой живет народ. - Я из Астаны проехал 7 тысяч километров на машине. Так вот, когда я ехал, то решил вынести на обсуждение предложение о том, чтобы все чиновники, которые ездят в командировки менее чем за тысячу километров, отправлялись на машине, а не на самолетах. Таким образом, они хоть из окна автомобиля смогут увидеть жизнь простого народа. А то летают на самолетах и вертолетах и потом хвастаются, какие дороги в стране хорошие и все прочее. По приезду обратно в Астану предложу ввести это законодательно, вот тогда все решения будут приниматься более обдуманно, - пояснил Кенес АБСАТИРОВ. Кроме того, на встрече был поднят вопрос о том, что предприниматели часто встречаются с вопросами, решение которых просто нет в законодательстве Республики Казахстан. Как отметил председатель регионального совета палаты предпринимателей ЗКО Валерий ДЖУНУСОВ, недавно он сам столкнулся с проблемой, решение которой не прописано ни в одном кодексе. - Я был учредителем одного акционерного общества и недавно решил его закрыть. Однако при его закрытии выяснилось, что некоторые акционеры просто умерли, а судьбу их акций никто не может решить. В законе просто нет механизма, к кому или куда должны перейти эти акции от умершего владельца. Для того чтобы все-таки закрыть это предприятие, мне пришлось пройти все инстанции, и только спустя три года я смог это сделать. К сожалению, в наших законах есть много недочетов, которые осложняют жизнь предпринимателям, - пояснил Валерий ДЖУНУСОВ. - Есть много примеров, которые доказывают, что при приеме того или иного закона чиновники оставляют лазейки для коррупции. Поэтому мы совместно с предпринимателями просим принимать законы так, чтобы они работали на благо бизнесменов, а не наоборот. Говоря о коррупции в обществе, Валерий ДЖУНУСОВ привел пример с выдачей земельных участков предпринимателям. - Если уж говорить о подзаконных актах, то даже далеко не надо ходить, вот, к примеру, все те же земельные участки. Во многих странах у каждого участка есть свои точные географические координаты, но только не в нашей области. У нас все участки измеряются от соседнего забора до ближайшего столба. А там потом разбирайся и доказывай, где твоя земля, а где нет. И ведь доказать свою правоту сможет далеко не каждый предприниматель. Конечно, есть такие, которые доходят до верховного суда и выигрывают, но это лишь единицы. Именно поэтому предприниматели все чаще обращаются в палату предпринимателей за помощью, - заявил ДЖУНУСОВ. Кроме того, директор фирмы ТОО "Родник" Лилия ХАЙРУЛЛИНА отметила, что их предприятие занимается производством напитков, и она не может законодательно доказать, что ее предприятие потребляет воды больше, чем сливает в канализацию. - Сейчас наше предприятие переехало на новое место, и у нас не водопровод, а скважина. Мы, предприниматели пищевого блока, платим за канализацию 1:1, и не можем доказать, что слив воды у нас намного меньше, чем расход. Сейчас мы хотим поставить счетчик на учет слива в канализацию в административно-бытовом здании, но это очень дорого. Купить в Казахстане это просто нереально, но можно купить этот счетчик в России, но тут опять же его надо вносить в реестр, а это получается замкнутый круг затрат. Сейчас такая ситуация, что мы воду берем из скважины и разливаем ее по бутылкам, а платим так, будто все что взяли из скважины, вылили в канализацию. Надзорные органы просто действуют в рамках закона, где прописано, что предприниматель должен платить за слив столько, сколько потребляет воды. Вот как так можно? Необходимо доработать вот такие вот законопроекты, - заявила Лилия ХАЙРУЛЛИНА. Стоит отметить, что на заседании присутствовали мажилисмены Кенес АБСАТИРОВ и Снежана ИМАШЕВА, а также сенаторы Рашид Ахметов и Ерболат Мукаев, которые пообещали учесть все проблемы местных предпринимателей.