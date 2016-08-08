Такое предложение внес депутат мажилиса парламента РК Кенес АБСАТИРОВ на заседании в палате предпринимателей ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Депутат мажилиса парламента РК Кенес АБСАТИРОВ заявил, что среди депутатов есть личности, которые не знают той жизни, которой живет народ.
- Я из Астаны проехал 7 тысяч километров на машине. Так вот, когда я ехал, то решил вынести на обсуждение предложение о том, чтобы все чиновники, которые ездят в командировки менее чем за тысячу километров, отправлялись на машине, а не на самолетах. Таким образом, они хоть из окна автомобиля смогут увидеть жизнь простого народа. А то летают на самолетах и вертолетах и потом хвастаются, какие дороги в стране хорошие и все прочее. По приезду обратно в Астану предложу ввести это законодательно, вот тогда все решения будут приниматься более обдуманно, - пояснил Кенес АБСАТИРОВ.
Кроме того, на встрече был поднят вопрос о том, что предприниматели часто встречаются с вопросами, решение которых просто нет в законодательстве Республики Казахстан.
Как отметил председатель регионального совета палаты предпринимателей ЗКО Валерий ДЖУНУСОВ, недавно он сам столкнулся с проблемой, решение которой не прописано ни в одном кодексе.
- Я был учредителем одного акционерного общества и недавно решил его закрыть. Однако при его закрытии выяснилось, что некоторые акционеры просто умерли, а судьбу их акций никто не может решить. В законе просто нет механизма, к кому или куда должны перейти эти акции от умершего владельца. Для того чтобы все-таки закрыть это предприятие, мне пришлось пройти все инстанции, и только спустя три года я смог это сделать. К сожалению, в наших законах есть много недочетов, которые осложняют жизнь предпринимателям, - пояснил Валерий ДЖУНУСОВ. - Есть много примеров, которые доказывают, что при приеме того или иного закона чиновники оставляют лазейки для коррупции. Поэтому мы совместно с предпринимателями просим принимать законы так, чтобы они работали на благо бизнесменов, а не наоборот.
Говоря о коррупции в обществе, Валерий ДЖУНУСОВ привел пример с выдачей земельных участков предпринимателям.
- Если уж говорить о подзаконных актах, то даже далеко не надо ходить, вот, к примеру, все те же земельные участки. Во многих странах у каждого участка есть свои точные географические координаты, но только не в нашей области. У нас все участки измеряются от соседнего забора до ближайшего столба. А там потом разбирайся и доказывай, где твоя земля, а где нет. И ведь доказать свою правоту сможет далеко не каждый предприниматель. Конечно, есть такие, которые доходят до верховного суда и выигрывают, но это лишь единицы. Именно поэтому предприниматели все чаще обращаются в палату предпринимателей за помощью, - заявил ДЖУНУСОВ.
Кроме того, директор фирмы ТОО "Родник" Лилия ХАЙРУЛЛИНА отметила, что их предприятие занимается производством напитков, и она не может законодательно доказать, что ее предприятие потребляет воды больше, чем сливает в канализацию.
- Сейчас наше предприятие переехало на новое место, и у нас не водопровод, а скважина. Мы, предприниматели пищевого блока, платим за канализацию 1:1, и не можем доказать, что слив воды у нас намного меньше, чем расход. Сейчас мы хотим поставить счетчик на учет слива в канализацию в административно-бытовом здании, но это очень дорого. Купить в Казахстане это просто нереально, но можно купить этот счетчик в России, но тут опять же его надо вносить в реестр, а это получается замкнутый круг затрат. Сейчас такая ситуация, что мы воду берем из скважины и разливаем ее по бутылкам, а платим так, будто все что взяли из скважины, вылили в канализацию. Надзорные органы просто действуют в рамках закона, где прописано, что предприниматель должен платить за слив столько, сколько потребляет воды. Вот как так можно? Необходимо доработать вот такие вот законопроекты, - заявила Лилия ХАЙРУЛЛИНА.
Стоит отметить, что на заседании присутствовали мажилисмены Кенес АБСАТИРОВ и Снежана ИМАШЕВА, а также сенаторы Рашид Ахметов и Ерболат Мукаев, которые пообещали учесть все проблемы местных предпринимателей.