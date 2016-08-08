В полиции ссылаются на статью УПК РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Замначальника ДВД ЗКО Берик УТЕУЛИН сообщил, что по факту побега из ИВС Бурлинского РОВД управлением собственной безопасности ДВД Западно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников РОВД. - Кроме того, в отношении Шестопалова Г.М. и Черных П.В. также было возбуждено уголовное дело по факту совершения побега. В настоящее время по вышеуказанным уголовным делам проводятся досудебное расследование. В связи с чем в интересах следствия и в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК (недопустимость разглашения данных досудебного расследования) мы не можем вам ответить на поставленные Вами вопросы, - ответил на запрос журналиста УТЕУЛИН. В официальном запросе мы попросили указать фамилии сотрудников РОВД Бурлинского района, допустивших побег арестантов. Кроме того, был также вопрос, каким образом арестанты смогли вскрыть замок, чем они его вскрыли и почему у них не были изъяты посторонние предметы перед тем, как поместить их в ИВС. На эти вопросы ответа мы также не получили. Напомним, 5 июля из ИВС Бурлинского района сбежали двое заключенных. Один из них был задержан утром того же дня, другой - после обеда в Уральске. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что по факту побега из ИВС в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело, согласно статье 426 ч.2 УК РК - "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". В отношении сотрудников Бурлинского РОВД, допустивших побег следственно-арестованных, проводится служебное расследование.