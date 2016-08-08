ДТП произошло сегодня, 8 августа, примерно в 15 часов по улице Ихсанова возле областного маслихата. Автомашина «Киа Рио» вылетела в арык, который в настоящее время ремонтирует ТОО «АзияТехСтрой». - Я ехал со стороны поликлиники по проспекту Достык и свернул направо. В это время тяга машины «ушла» и я вылетел в арык. Никто не пострадал, - рассказал водитель автомобиля. Напомним, по улице Ихсанова в Уральске идет капитальный ремонт автодороги.