Несчастный случай произошел 7 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 8-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа 12 этажного дома. - Данный факт был зарегистрирован как несчастный случай, - пояснили в ДЧС ЗКО. Напомним, 2 августа, 59-летний мужчина выпрыгнул с балкона 13 этажа многоэтажки по проспекту Достык в Уральске.