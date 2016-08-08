С сегодняшнего дня цена на дизельное топливо не регулируется государством, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». diztopliva (6) Сегодня, 8 августа, на АЗС "Нефтэк" летнее дизтопливо отпускается по 125 тенге за литр. На АЗС "Казмунайгаз" цена на дизтопливо составляет 108 тенге, однако, как пояснил заправщик, в наличии топлива нет, оно будет во второй половине дня. На "Питстопе" стоит цена - 99 тенге за литр. Но дизтопливо отпускается только по талонам, и в свободном доступе будет также во второй половине дня. Нужно отметить, что газ, дефицит которого ощущается в городе, здесь продается по 76 тенге за литр. На АЗС "Беркут" и "Экоойл" дизтопливо вообще не продают. Напомним, 3 августа на сайте министра энергетики РК был опубликован приказ об отказе от регулирования цен на дизельное топливо. В перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен, теперь включен только бензин марки АИ-80. diztopliva (2) diztopliva (3) diztopliva (4)' diztopliva (5) Фото Медета МЕДРЕСОВА