Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 6 августа в Теректинском районе в реке Барбастау возле кафе "Акжол" утонул 13-летний мальчик. - Еще один случай произошел в Теректинском районе в поселке Акжайык 7 августа в 15.50. В реке Урал утонули два подростка 1999 года рождения. Тело первого мальчика было извлечено из воды спасателями ОСО ДЧС ЗКО в 18.45, тело второго подростка нашли спустя несколько часов. В момент ЧП дети находились на речке без взрослых, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. - 7 августа в парке культуры и отдыха очевидцы вытащили тело 10-летней девочки, которая купалась в неустановленном месте с родителями. Спасатели напоминают, что лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи. Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы и пикники.