Состояние пострадавших мужчин по-прежнему остается стабильно тяжелым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на главного специалиста отдела организации медицинской помощи управления здравоохранения ЗКО Галию КУЛМУХАНОВУ. pozhar2 - Давление у них держится. Оба мужчины подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщила Галия КУЛМУХАНОВА. - Сегодня, 8 августа, планируется повторный вылет врачей из Уральска самолетом санавиации. К сожалению, из-за тяжелого состояния в пятницу транспортировать пациентов в областной центр не смогли. Сегодня снова будет решаться вопрос об их транспортировке в Областную больницу Уральска. Напомним, 4 августа на газозаправочной станции ТОО «Алау» в Аксае произошел взрыв 20 кубометров сжиженного газа. Пострадали двое мужчин 58 и 59 лет. Один из них работник АГЗС, а второй клиент газозаправки.  5 августа самолетом санавиации из Уральска в Аксай вылетели врач-реаниматолог и комбустиолог. Однако транспортировать пациентов в Уральск было нельзя из-за их тяжелого состояния.