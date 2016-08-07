Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Зеленовского района Карима ЖАКУПОВА, по программе обеспечения функционирования автомобильных дорог было выделено 138,8 млн. тенге. Проведены работы по профилированию дорог, установка дорожных знаков, уборка обочин дорог от травы и от снежных заносов. - По программе «Благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов» ведутся работы: - установка трансформатора для временного внешнего электроснабжения жилого массива микрорайона Арман села Трекино на 12 млн тенге, благоустройство улицы Гагарина и стадиона в селе Переметное на 87 млн тенге, ремонт внутрипоселковых дорог в селе Переметное, на 1,5 млн тенге. На сегодняшний день, разработана и готова ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в селах Переметное протяженностью – 8,8 км, общей стоимостью 662 млн тенге, Мичурино протяженностью – 2,2 км общей стоимостью 183 млн тенге, Дарьинское протяженностью 2,5 км, общей стоимостью 217,2 млн тенге, - пояснил аким Зеленовского района Карим ЖАКУПОВ. К слову, процент обеспеченности природным газом сел района составляет 72%. Из 68 сельских населенных пунктов газом обеспечены 49. Из 15765 домов подключено к газу - 13168, что составляет 83,5%. - На 2016 год запланировано выделение денежных средств из районного бюджета для разработки технико-экономического обоснования для газификации оставшихся сел Горбуново, Кирсаново, Мирное, Павлово, Владимировка, Малый Чаган, Кожевниково и на ПСД села Факел, - заявил Карим ЖАКУПОВ. - На сегодняшний день центральным водоснабжением обеспечено 26 населенных пунктов района, из них 1 населенный пункт обслуживаются Каменским водопроводом, 11 населенных пунктов - ТОО «Батыс Су арнасы», четыре населенных пункта пока используют старые водопроводные сети, - сообщил Карим ЖАКУПОВ. - Зеленовский филиал ТОО «Батыс Су Арнасы» в июне был передан на баланс районного отдела жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Также на 2017 год из средств республиканского бюджета планируется строительство водопроводов в населенных селах: Володарское, Кушум, Щапово, Павлово, Дарьинское, Акжол.