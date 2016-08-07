фото из архива "МГ" Всего в Зеленовском районе ЗКО зарегистрировано 2652 субъекта малого и среднего бизнеса, которые получают кредиты и гранты по программе ДКБ - 2020. По словам акима Зеленовского района Карима ЖАКУПОВА, из всего числа предпринимателей крестьянским хозяйством занимаются 507 человек. - Численность работающих в предпринимательской сфере составляет 4566 человек. Объем производства на сегодняшний день составляет 2,9 млн тенге, увеличение наблюдается на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил аким района Карим ЖАКУПОВ. - В районе зарегистрированы 45 мини-цехов по переработке сельхозпродукции, все они действующие. В них работают 313 человек, произведено продукции на общую сумму 275,3 млн тенге, в том числе 735 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 25 тонн колбасных изделий и 641 тонна молочной и другой продукции. В сфере малого и среднего бизнеса в районе было открыто 263 новых рабочих мест. - За шесть месяцев 2016 года сданы в эксплуатацию следующие объекты малого и среднего бизнеса: загородный комплекс отдыха «Дубрава», газонаполнительная станция по перевалке и хранению сжиженных углеводородных газов ТОО «BKKS LPG», 2 кафе, 1 магазин,1 банкетный зал и 1 интернет клуб, - отметил Карим ЖАКУПОВ. - Всего с начала реализации программы по Зеленовскому району одобрено 57 проектов, на общую сумму 10,6 млрд тенге. Из них субсидирование процентной ставки по кредитам по первому и третьему направлению программы 34 проекта на сумму 7,4 млрд тенге, развитие производственной инфраструктуры – 23 проекта на 3,2 млрд тенге. В рамках одобренных проектов создано более тысячи новых рабочих мест. Также в ноябре этого года планируется ввод дополнительных мощностей кирпичного завода ТОО «134» в Рубежинском сельском округе, производственной мощностью 30,0 млн кирпичей в год, кирпичного завода ИП «Жанар» в Макаровском сельском округе, производственной мощностью 15,0 млн кирпичей в год, кафе-ресторан на 300 посадочных мест ИП «Ижанова» в Переметнинском сельском округе. В результате будут созданы более 70 новых рабочих мест. Кроме того, в этом году сельские предприниматели получили гранты в размере 1 млн тенге на организацию центра по обучению английского языка, спортивной школы (фитнес-центр). В 2017 году планируется завершение строительства птицефабрики ТОО «Жаик Агро ЛТД» в Щаповском сельском округе, производственной мощностью 5000 тонн мяса птицы в год.