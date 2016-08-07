Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Зеленовского района Карима ЖАКУПОВА, объем валовой продукции сельского хозяйства составил 5,4 млрд тенге, что на 39,5% больше уровня января-июня 2015 года. - В структуре промышленности района основной отраслью является нефтегазодобывающая промышленность. На ее долю приходится 91,4% всего объема производства промышленной продукции. Основные запасы углеводородного сырья района сосредоточены на Чинаревском нефтегазоконденсатном месторождении. Ведущим предприятием отрасли, которым является ТОО «Жаикмунай». Пищевая промышленность обеспечивает 92,4% всей продукции обрабатывающего сектора. В этой отрасли работают ТОО «БелесАгро» (мельничный комплекс), КХ «Каркула» (хлебобулочные и молочные изделия), КХ «Махорин» (мясоконсервирование), ТОО «Орал Каспий» (переработка рыбы), ИП «Пивень» (производство кондитерских изделий) Также в районе есть производители строительных материалов. Это ТОО «134» (кирпичный завод), ТОО «Антей» (производство строительных изделий из металлов, бетона, полимерных и композитных материалов, на основе отходов производств), ТОО «Шамшын» (производство железобетонных изделий). Стоит отметить, что в текущем году количество инвестиций района увеличилось на 35% и составили 42 млрд тенге. - В государственный бюджет было перечислено 2,9 млрд тенге налоговых отчислений, в том числе в районный бюджет – 930,4 млн тенге, - пояснил Карим ЖАКУПОВ. - Также хочу отметить, что агропромышленный комплекс является одним из крупных и социально-значимых секторов экономики района – его основу составляет сельского хозяйство. В районе работает крупная откормочная площадка ТОО «Кроун Батыс», свиноферма на базе КХ «Щапово», также один из мощных зерноперерабатывающих терминалов ТОО «Белес Агро», функционирует птицефабрика ТОО «Акас» по производству яиц, на базе ТОО «Каркула В.Н.» и КХ «Баян» работают мини-молочные цеха по переработке молока и производству молочной продукции. К слову, общая площадь посевов сельскохозяйственных культур составила – 200 тысяч га, в том числе озимые – 31 тысяча га, яровые - 93 тысяч га, масличные – 22, 2 тыся га, однолетние и многолетние травы - 49 тысяч.