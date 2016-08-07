Здравоохранение области планируют вывести на новый уровень, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, до конца года во все районы области, а также в областной центр будет приобретено 60 автомобилей скорой медицинской помощи. - Мы сейчас очень серьезно занимаемся здравоохранением в области. На двух сессиях маслихата были выделены средства на покупку 60 автомобилей скорой помощи для всех районов области и реанимобили для областного центра. Но и этого пока недостаточно. В этом году 60 автомашин, и в следующем году тоже будем приобретать машины. В настоящее время мы пригласили консультантов, которые будут обучать наших главврачей и медицинский персонал, чтобы вывести оказание медицинских услуг на новый уровень. Мы сейчас в пилотном режиме отрабатываем электронную очередь в поликлинике №6, где было наибольшее количество жалоб. В ближайшее время мы рассмотрим результаты, а затем распространим этот опыт в другие поликлиники, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Глава региона рассказал и о новой городской многопрофильной больнице, сдача которой в эксплуатацию откладывается уже не в первый раз. Изначально сообщалось, что больницу сдадут в декабре прошлого года, затем в марте нынешнего, затем сообщалось, что ее откроют ко Дню Астаны. Однако до сих пор больница не работает. - Больница очень хороший объект для города. Там будет суперсовременное оборудование. Большая часть оборудования уже завезена. Больница готова, но сейчас обучается персонал, поскольку мы хотим, чтобы все соответствовало сегодняшним требованиям времени. Кроме того, в настоящее время рядом с больницей строится дорога. Если мы сейчас откроем больницу без дороги, то это тоже будет неправильно. Завершим обучение персонала и строительство дороги, после этого откроем. Это будет в ближайшее время, - ответил аким. Напомним, строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в Уральске началось еще в 2012 году. Стоимость проекта 8,2 млрд тенге. Сдать больницу планировалось еще в декабре прошлого года. Однако тогда, из-за девальвации нацвалюты не успели закупить необходимое оборудование. В феврале нынешнего года в управлении строительства сообщили, что строительство больницы завершено на 99,9%, оборудование закуплено и больница начнет функционировать в конце марта, но торжественной сдачи объекта жители Уральска так и не дождались.  