Фото с сайта Sports.kz Первые медали летних Игр принесли Казахстану дзюдоисты: натурализированная спортсменка родом из Монголии Галбадрах Отгонцецэг, выступавшая в 48 килограммах, добилась «бронзы», а Елдос Сметов (60 килограммов) лишь по golden score уступил в финальной схватке россиянину Беслану Мудранову и получил серебряную медаль. Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде 6 августа выглядят следующим образом. Сначала в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров Елизавета Король оказалась 37-й в квалификации (восемь лучших выходили в финал). Затем в борьбу вступили представители академической гребли. Владислав Павлов и Светлана Германович финишировали последними в своих предварительных заездах. Выбыл из дальнейшей борьбы боксер категории 60 килограммов Берик Абдрахманов, проигравший молодому американцу. Владимир Исаченко и Рашид Юнусметов показали 23-й и 40-й результаты в квалификации стрельбы из пневматического пистолета на 10 метров, не сумев отобраться в финал. Велогонщик Андрей Зейц финишировал восьмым после почти шести часов групповой гонки. Представитель настольного тенниса Кирилл Герасименко в первом же раунде проиграл венгерскому спортсмену. Тяжелоатлетка Маргарита Елисеева в категории до 48 килограммов стала пятой, не смотря на неудачное первое упражнение — рывок. А вот матчи теннисисток Ярославы Шведовой в одиночном разряде и все той же Шведовой в паре с Галиной Воскобоевой организаторы перенесли на второй день. Первый соревновательный день на Олимпиаде завершился попаданием пловца Дмитрия Баландина в финал стометровки брассом. Таким образом, Казахстан переместился на 12-е место в медальном зачете Олимпиады в Рио.