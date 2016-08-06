Сегодня, 6 августа, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ посетил ряд объектов, реконструируемых и ремонтируемых в рамках программы "Нурлы Жол". Так, глава региона побывал на реконструкции тепловой магистрали по улице Т.Масина и дороги по улице Жымпитинская, а также реконструкции водопроводов по улице Маметовой, Кердери, Петровского, Шубина и проспекту Евразия. - Сегодня мы посетили объекты, которые строятся по программе "Нұрлы жол". Только для областного центра по программе "Нұрлы жол" выделены средства в размере 2,5 млрд тенге. За этот сезон будет отремонтировано порядка 40 км инженерных сетей. Среди них реконструкция тепломагистрали, водопроводов и реконструкция дороги. К примеру, только по проспекту Евразия реконструируется 4000 метров водопроводных труб и 2000 метров канализации. Когда работы будут завершены, треть населения Уральска будет "питаться" от этой сети. Перед подрядными организациями поставлена задача завершить работы до октября, то есть до отопительного сезона все должно быть готово, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам акима, на сессии маслихата из местного бюджета было выделено 555 млн тенге на благоустройство 30 дворов в Уральске. - На 14 улицах города идет ремонт автомобильных дорог. Улицы перекрыты, это доставляет неудобства как жителям города, так и гостям. Но мы просим потерпеть. Это вынужденная мера. Ремонт необходим, - сказал глава региона. К слову, Алтай КУЛЬГИНОВ остался недоволен ходом ремонтных работ на проспекте Достык и улице Ихсанова. На этих улицах ремонт проводит подрядная организация ТОО "АзияТехСтрой", руководству которого аким пообещал применить серьезные меры вплоть до штрафов или отстранения от участия в таких проектах, если те сорвут сроки или качество работ будет низким.