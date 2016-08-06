Фото с сайта The Guardian За постановку шоу отвечал бразильский режиссер Фернанду Мейреллиш, который в 2002 году номинировался на премию "Оскар" за фильм "Город бога". Бюджет церемонии составил 20 миллионов долларов, что в два раза меньше, чем было потрачено в 2012 году в Лондоне. В шоу было задействовано более 35 тысяч артистов, в том числе и представители 12 школ самбы - главного бразильского танца. По замыслу организаторов, церемония должна была показать три составляющие, отражающие суть Бразилии, - природу, разнообразие и радость. В начале прозвучал гимн хозяйки соревнований, а затем началось шоу. Артисты показали, как развивалась страна в течение нескольких столетий - от открытия земель и прибытия первых эмигрантов до бурного экономического роста в ХХ веке. В одной из сцен приняла участие известная супермодель Жизель Бундхен. На церемонии 36-летняя Бундхен выступила в роли девушки с Ипанемы - одного из пляжей Рио. Это дефиле стало последним для бразильянки - она приняла решение о завершении модельной карьеры. Следующий слот был посвящен мировым проблемам. Так, артисты показали, чем может грозить глобальное потепление самому Рио и всей планете. После этого начался парад спортсменов. В нем приняли участие около 12 000 человек из 207 стран, что является рекордом. Первой вышла сборная Греции как страны, основавшей Олимпийские игры. Далее команды выходили в алфавитном порядке. Флаг Казахстана на церемонии нес таеквондист Руслан Жаппаров. Всего же страну на ОИ-2016 представляют 104 спортсмена в 26 видах спорта. Завершила парад на правах хозяйки команда Бразилии. Теннисистка Ярослава Шведова, которая выступит и в одиночном, и в парном разрядах. Парад глазами самой участницы - все той же Ярославы Шведовой. После парада началась самая интересная часть церемонии. Для начала были составлены олимпийские кольца, после чего последовал мощный салют. Далее торжественные речи произнесли председатель оргкомитета Игр Карлос Нузман и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. "Это первая Олимпиада в истории Южной Америки. Оргкомитет, правительство Бразилии и все бразильцы могут гордиться. За семь лет вы достигли того, о чем поколения могли мечтать. Вы изменили город, и впереди - большое будущее. Игры проходят в очень тяжелые для Бразилии времена. Это наш олимпийский ответ на все вызовы современности. Десять тысяч спортсменов, соревнующихся друг с другом и живущих в одной деревне. В этом олимпийском мире все равны. Здесь мы видим: значение нашей человечности куда больше той силы, которая разделяет нас. Уважайте друг друга и олимпийские ценности!" - обратился к спортсменам Бах. Следом на большом экране стадиона была показан ролик о том, как воздушные змеи были отправлены в Кению детям, никогда не видевшим таких игрушек. Добрые пожелания от своих юных соотечественников произнес легендарный кенийский атлет Кипом Кейно. Затем слово взял исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер, объявивший об открытии Игр. Закрывали же церемонию вынос олимпийского флага и исполнение гимна. Особенно громко трибуны приветствовали легендарную бразильскую футболистку Марту и баскетболиста Оскара Шмитдта. Они же затем произнесли олимпийские клятвы. Кульминацией вечера стало зажжение олимпийского факела. Легендарный бразильский теннисист Густаво Куэртен передал факел баскетболистке Ортенсии Маркари, а она - марафонцу Вандерлею де Лиме, который и зажег олимпийскую чашу. После этого прозвучал торжественный салют, а знаменитая статуя Иисуса Христа окрасилась в цвета бразильского флага. Олимпиада завершится 21 августа. Это первые в истории Игры, которые проводятся на территории Южной Америки. На соревнованиях будет разыграно рекордное количество комплектов медалей - 306.