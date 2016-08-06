1500 детей получили помощь в рамках акции "Дорога в школу"
Всего за 8 лет проведения акции 117647 детей получили материальную помощь на сумму 534 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВОЙ.
По словам заместителя руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВОЙ в первой декаде этого года 1531 детей из социально-незащищенных семей получили материальную помощь на сумму 7 млн тенге тысяч тенге, в том числе из внебюджетных средств 1134 детей на 4,3 млн тенге.
- В первой декаде организованно началась акция в Акжаикском, Казталовском и Сырымском районах.
Из года в год увеличивается количество спонсоров, оказывающих посильную помощь детям из малообеспеченных семей. В рамках акции для обеспечения конституционного права ребенка на образование, а также профилактики их безпризорности и безнадзорности с участием 1599 педагогов проведены 8562 подворных обходов, а также проведены 972 рейдовых мероприятии с участием представителей органов образования, внутренних дел, органов защиты прав ребенка, родительской общественности, НПО и СМИ, - сообщила Зауре ГУМАРОВА. - По прогнозным данным на начало 2016-2017 учебного года в области будет функционировать 387 государственных дневных общеобразовательных школ. По причине миграции населения и не соответствия контингента учащихся нормативу сети организации образования планируется закрытие двух начальных, реорганизация - 2 средних в основные школы, 2 основных в начальные школы, и в связи с увеличением контингента 2 основные школы в СОШ. Такж закроются две начальные школы в Сырымском и Теректинском районах.
Также заместитель руководителя облоо отметила, что по прогнозным данным в 2016-2017 учебном году по области ожидается прием в 1 класс 11 467 детей, из них 6-летних - 9572 , 7-летних – 1695 детей.
- В 2016 году для обеспечения учебниками и УМК из местного бюджета выделено 775 млн тенге на них было закуплено 779483 экземпляров учебников. В июле началась транспортировка учебников из Алматы, на сегодняший день от общего количества заказа 94 % учебников вывезены от издательств. 91% доставлены до районных отделов образования, - отметила ЗАуре ГУМАРОВА. - Транспортировка учебников для 1 класса закончится в период с 15 по 20 августа текущего года.
К слову, в рамках ДКЗ - 2020 по I этапу запланировано проведение ремонта 10 объектов образования, из них 9 общеобразовательных школ и 1 детский сад. За счет средств местного бюджета ведется капитальный ремонт 1 общеобразовательной школы. За счет средств иностранных инвестиций двух общеобразовательных школ.
