Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВОЙ в первой декаде этого года 1531 детей из социально-незащищенных семей получили материальную помощь на сумму 7 млн тенге тысяч тенге, в том числе из внебюджетных средств 1134 детей на 4,3 млн тенге. - В первой декаде организованно началась акция в Акжаикском, Казталовском и Сырымском районах. Из года в год увеличивается количество спонсоров, оказывающих посильную помощь детям из малообеспеченных семей. В рамках акции для обеспечения конституционного права ребенка на образование, а также профилактики их безпризорности и безнадзорности с участием 1599 педагогов проведены 8562 подворных обходов, а также проведены 972 рейдовых мероприятии с участием представителей органов образования, внутренних дел, органов защиты прав ребенка, родительской общественности, НПО и СМИ, - сообщила Зауре ГУМАРОВА. - По прогнозным данным на начало 2016-2017 учебного года в области будет функционировать 387 государственных дневных общеобразовательных школ. По причине миграции населения и не соответствия контингента учащихся нормативу сети организации образования планируется закрытие двух начальных, реорганизация - 2 средних в основные школы, 2 основных в начальные школы, и в связи с увеличением контингента 2 основные школы в СОШ. Такж закроются две начальные школы в Сырымском и Теректинском районах. Также заместитель руководителя облоо отметила, что по прогнозным данным в 2016-2017 учебном году по области ожидается прием в 1 класс 11 467 детей, из них 6-летних - 9572 , 7-летних – 1695 детей. - В 2016 году для обеспечения учебниками и УМК из местного бюджета выделено 775 млн тенге на них было закуплено 779483 экземпляров учебников. В июле началась транспортировка учебников из Алматы, на сегодняший день от общего количества заказа 94 % учебников вывезены от издательств. 91% доставлены до районных отделов образования, - отметила ЗАуре ГУМАРОВА. - Транспортировка учебников для 1 класса закончится в период с 15 по 20 августа текущего года. К слову, в рамках ДКЗ - 2020 по I этапу запланировано проведение ремонта 10 объектов образования, из них 9 общеобразовательных школ и 1 детский сад. За счет средств местного бюджета ведется капитальный ремонт 1 общеобразовательной школы. За счет средств иностранных инвестиций двух общеобразовательных школ.