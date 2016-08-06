Иллюстративное фото из архива "МГ" В поселке Кандыагаш Актюбинской области сразу восемь молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет решили наказать сверстника, приговорив к расстрелу. В третьем часу ночи на машинах «ВАЗ 114» и «Фольксваген-Пассат» группа подъехала к дому предполагаемой жертвы. Один из парней выстрелил в стоящего на улице парня. Оставив окровавленного человека лежать на улице, восьмерка дала по газам и скрылась в ночи. Получив сообщение на 102, на место выехала следственная группа. Раненного в бедро отправили на попечение медиков, а вооруженных молодчиков стали отлавливать. К утру 7 нападавших были в руках правоохранителей. Восьмой участник ночной стрельбы бегал недолго. Уже через день его задержали, изъяли охотничье ружье «ИЖ 17» и после признания водворили в следственный изолятор.