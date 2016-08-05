На повестке дня рассмотрели проблемные вопросы предпринимателей при разрешении споров, связанных с проведением государственных закупок за прошлый год и первое полугодие нынешнего года. Особенный акцент был сделан на вопросе реестра недобросовестных участников госзакупок. - Согласно статье 12 Закона, в реестр недобросовестных участников государственных закупок включаются в первом пункте поставщики, с которыми заказчики в одностороннем порядке расторгли договоры о госзакупках, в ходе исполнения которых установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса, по результатам которой и был заключен такой договор, - говорит адвокат, член совета по защите прав предпринимателей Нурлыбек ЮСУБАЛИЕВ. – Во втором пункте это потенциальные поставщики, определенные победителями, уклонившиеся от заключения договора о госзакупках и третий – это поставщики, не исполнившие либо ненадлежащим образом исполнившие свои обязательства по заключенным с ними договорам о госзакупках. В данном случае реестр недобросовестных участников госзакупок формируется на основании решении суда, вступившего в законную силу. Соответственно, данные нормы закона преследовали цель исключить участие в госзакупках недобросовестных потенциальных поставщиков и при установлении таких фактов обеспечить их ответственность. В тоже время сложившаяся судебная практика в нашем регионе свидетельствует о том, что большинство гражданских дел этой категории, рассмотренных в специализированном межрайонном экономическом суде ЗКО, имеет тенденцию к удовлетворению исков о признании недобросовестными поставщиками. К примеру, за первое полугодие текущего года судом рассмотрено 118 исков о признании недобросовестным участником госзакупок, из которых 80% исковые требования о признании недобросовестными поставщиками удовлетворены и только в 23 случаях в иске было отказано. Со слов адвоката, в настоящее время наиболее проблемным и вызывающим обоснованные нарекания у субъектов частного предпринимательства – участников госзакупок является применение в суде положений пункта 3 статьи 12 Закона в части признания недобросовестными участниками госзакупок поставщиков ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам. Как показал анализ практики, в большинстве случаев суды признают субъектов бизнеса недобросовестными участниками госзакупок за незначительную просрочку поставки товара или оказания услуг от 10 до 30 дней. При этом практически все поставщики, несвоевременно поставившие товар или услугу оплачивают заказчику предусмотренную договором пеню и как правило, какого-либо значительного ущерба допущенной просрочкой не наносят. - Сейчас назрела острая необходимость инициировать внесение изменений в действующий Закон РК «О государственных закупках», - отметил адвокат. Предложение о пересмотре пунктов данного закона поддержали предприниматели. Со своей стороны заместитель акима области Игорь СТЕКСОВ предложил перейти от слов к делу и подготовить для рассмотрения свой вариант изменений по данному пункту законодательства.