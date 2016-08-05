Стоимость канцелярских товаров мы сравнили на школьной ярмарке, которую организовали на Арбате, а также в крупном гипермаркете Уральска и специализированном магазине канцтоваров. Первым делом мы отправились в гипермаркет. 12-листовые тетради здесь можно приобрести по 12 тенге за штуку, альбомы от 69 до 299 тенге, цветной картон - от 149 тенге. Нужно отметить, что в этом году подорожали общие тетради. Здесь их цена составляет от 69 тенге до 199 тенге, в зависимости от количества листов. Самые дешевые ручки стоят 24 тенге. В специализированных магазинах канцтоваров цены также разнятся. Плюсом таких магазинов является огромный выбор товаров. Здесь на выбор представлены несколько видов обложек для тетрадей и книг, цена на которые варьируется от 15 до 59 тенге за штуку, все зависит от материала, из которого они сделаны - гелиевые дороже. 12-листовые тетради стоят 14 тенге. Также огромен выбор цветного картона, бумаги, альбомов, ручек и карандашей. Можно купить цветные карандаши за 160 тенге, а можно и за 3200, все зависит от количества цветов и производителя. Плюсом магазинов можно назвать удобства и быстроту обслуживания. Хотелось бы сказать, что люди еще не начали массово закупаться к школе. В магазинах нет очередей у кассы. А вот цены на так называемом школьном базаре также удивили. 12-листовые тетради здесь продают по 15 тенге, то есть дороже, чем в магазинах. - Мы эти тетради в этих магазинах и берем. На такси сюда привозим, нам же нужно оправдать все это, - возмущенно говорит одна из продавцов на замечание, что все так дорого. Однако пеналы и рюкзаки здесь стоят гораздо дешевле, чем в магазинах. Стоимость рюкзаков колеблется от 2000 до 7500 тенге, пенал можно купить за 250 тенге и дороже. Общие тетради стоят от 70 тенге до 250, все также зависит от количества листов. Толпы покупателей на рынке также не наблюдается. Продавцы цепляются за каждого покупателя, обещая скидку. К слову в нескольких местах на рынке все же удалось найти тетради по 12 тенге.