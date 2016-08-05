Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на главного специалиста отдела организации медицинской помощи управления здравоохранения ЗКО Галию КУЛМУХАНОВУ. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - Пострадавшие от ожога мужчины находятся в Бурлинской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, - сообщила Галия КУЛМУХАНОВА. - Привезти их в Областную больницу Уральска невозможно из-за их состояния. У одного из них 75 процентов ожогов тела, у другого – 95%. Туда санавиацией отправили двух врачей - реаниматолога и комбустиолога. По словам Галии Кулмухановой, проводятся все необходимые действия для улучшения их состояния. Напомним, вчера, 4 августа, на газозаправочной станции ТОО «Алау» в Аксае произошел взрыв 20 кубометров сжиженного газа. Пострадали двое мужчин 58 и 59 лет.  