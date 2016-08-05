По словам жительницы дома №67 в микрорайоне Кунаева Айгуль Оразбековой, потоп в их доме начался в два часа ночи. - Я проснулась от шума, вышла в подъезд, а там соседи черпают воду. Вода стекала по стенам подъезда. Щиток у нас выбило. Света нет с ночи. Вода затопила квартиры до первого этажа. У кого-то много, у кого-то чуть меньше. Есть еще соседи, которые отдыхать уехали. Что у них в квартирах творится, вообще не знаем. Возмущает и то, что мы вызвали ЧС, чтобы они открыли дверь квартиры на 10 этаже, откуда и начался потоп. Они нам говорят, сначала пусть приедет полиция. Кое-как вызвали участкового, он тут до 4 утра бумажки заполнял. Спасатели приехали и говорят, угрозы жизни нет. А угроза нашему имуществу? А если бы замыкание произошло? Почему этого никто не учитывает? – возмущается Айгуль Оразбекова. В итоге воду отключили по всему стояку. Жильцы той самой злополучной квартиры, по словам соседей, пришли лишь утром. Беседовать с журналистами они отказались, сообщив лишь, что были в гостях и что потоп начался с кухни, где отошла труба. Теперь же жильцы убираются и сушат свои квартиры, после чего примутся подсчитывать ущерб от потопа.