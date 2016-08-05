По словам заместителя руководителя ресурсного центра ЗКО Данияра УАЛИАХМЕТА, в этом году благодаря центру по работе с молодежью, были трудоустроены на работу на постоянной основе 141 человек. - За все время работы нашего центра мы проводим уже шестую ярмарку вакансий, из них исключительно для молодежи, которые только закончили университеты, это вторая ярмарка. Всего за полгода на сезонную работу нами было трудоустроено более 800 человек. Из них по программе ССО, то есть в студенческие стройотряды - 263 человека и 230 человек по программе "Жасыл ел" трудоустроены в районы, - пояснил Данияр УАЛИАХМЕТ. - Каждый раз на ярмарку приходят более 1000 человек. Кроме того, на ярмарке вакансий присутствовали представители всех районов области, которые ведут набор молодежи по программе "С дипломом в село" по 500 специальностям.