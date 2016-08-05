Рыбный день. Где и как рыбачить в ЗКО

Западный Казахстан всегда славился хорошей рыбалкой. Мест, где можно поудить рыбки в свое удовольствие, достаточно много, а любителей-рыболовов еще больше, и у каждого есть свои секреты ловли.