В редакцию «МГ» обратились жители города, которые возмущены изображением памятника героя Великой Отечественной войны Маншук Маметовой на рекламной растяжке компании Beeline. — С недавнего времени при въезде на мост в районе автопарка появился банер-растяжка, на котором Маншук Маметова рекламирует 4G интернет. Какое отношение имеет герой ВОВ к рекламе интернета и что ее изображение там олицетворяет, мне вообще непонятно. Неужели она воевала для того, чтобы потом ее фото использовали в качестве рекламы? — возмущается житель города. — Какое право имеет компания использовать изображение великий людей в своих целях? Между тем директор уральского филиала Beeline Казахстан Ануар АБДИБЕКОВ отметил, что изображение памятника Маншук Маметовой на рекламном банере говорит о том, что сеть 4G доступна всем в Уральске. — Концепция запуска 4G предполагает использование в рекламе наиболее знаковых мест в каждом городе. Памятник герою Советского Союза Маншук Маметовой является одной из ключевых достопримечательностей города Уральск, в связи с этим на рекламном баннере 4G Beeline изображен памятник Маншук Маметовой, олицетворяя, что сеть 4G также доступна в Уральске, — пояснил Ануар АБДИБЕКОВ.