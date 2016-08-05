Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на руководство Бурлинской ЦРБ. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам директора Бурлинской ЦРБ Жумабека ШАЙХИЕВА, в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы двое мужчин. - У них обширные ожоги. У одного из пострадавших ожог 95% кожного покрова, у второго 75% кожного покрова. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Все необходимое лечение они получают, - сообщил Жумабек ШАЙХИЕВ. Кроме того, директор ЦРБ сообщил, что мужчины не транспортабельны. Напомним, вчера, 4 августа, на газозаправочной станции ТОО «Алау» в Аксае произошел взрыв 20 кубометров сжиженного газа. Пострадали двое мужчин 58 и 59 лет