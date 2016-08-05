Почти месяц пятеро ребят из детского дома, получивших в этом году неполное среднее образование, работают на двух уральских предприятиях - трансформаторном заводе и рекламном агентстве Plazaoutdoor. Как признаются ребята, работа на производстве совсем не похожа на уроки труда. - Я работаю третью неделю и очень рад, что попал именно в рекламное агентство, - говорит– Научился многому, да и денег заработал. Раньше даже не представлял, сколько разных манипуляций нужно сделать, прежде чем изготовить рекламный баннер. В этом году поступил в колледж информационных технологий по специальности «Программист-дизайнер» и как только окончу, обязательно вернусь сюда. Остались довольны работой своих необычных работников и сами предприниматели, отметив их прилежность и расторопность. - У нас на заводе работают двое ребят. Сначала они прошли обучение, а сейчас работают в цеху по подготовке деталей для сбора готовой продукции. Отмечу, что к работе ребята относятся со всей серьезностью и это не может не радовать. Думаю, что такая летняя практика - это хороший опыт, который пригодится им в будущем, - сказалИнициатором поддержки детей-сирот и их социализации стали представители ОО «Дорога Добра». - На протяжении двух лет мы тесно сотрудничаем с областным детским домом. Ранее это были выездные и поощрительные акции. В прошлом году нам поступило предложение поучаствовать в программе патронатного воспитания, то есть приучать детей к труду, к тому, с чем придется столкнуться во взрослой жизни. Мною был подписан договор в 2015 году, что я начну работать с 7 детьми, пять из них мы трудоустроили. Эта программа не на один год, ежегодно мы будем продлевать договор с детским домом и работать с их выпускниками, отслеживать дальнейшую судьбу ребят после окончания какого-либо учебного заведения и трудоустраивать по возможности по полученной специальности. Уже сейчас ведутся переговоры с одним предприятием, которое готово обеспечить постоянной работой 10 выпускников детского дома,- отметил общественный деятель Марат КАИРГАЛИЕВ.