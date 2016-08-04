Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сообщение об обнаружении военного снаряда поступило сегодня, 3 августа, в 16.05 на пульт 102. - В сообщении рабочий ТОО "Жайык Таза Кала" сообщил, что он забрал строительный мусор из микрорайона Арман и повез его на свалку в район карьера Асан. Там при сортировке мусора он заметил снаряд и вызвал сотрудников полиции, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Сейчас снаряд уже уничтожен. Как именно он оказался на свалке, выясняют сотрудники УВД г. Уральск.