Фото из архива "МГ" Приказ официально вводится в действие по истечении трех календарных дней после его первого официального опубликования, то есть с 7 августа цена на дизельное топливо в Казахстане изменится. Отметим, что в перечне нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен теперь включен только бензин марки Аи-80. Отметим, на сайте министерства энергетики 19 июля был опубликован проект приказа "О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен". В новой редакции из приказа была удалена строка о предельной стоимости дизельного топлива. Что предполагает отмену государственного регулирования цен на дизтопливо. Представители розничных сетей АЗС уже сообщали, какой будет примерная стоимость дизельного топлива в случае регулирования цены рынком. Ранее в Министерстве энергетики обсуждался вопрос отмены государственного регулирования цен не только на дизельное топливо, но и на бензин марки АИ-80. Вице-министр энергетики Асет Магауов заявлял, что идут перетоки дизельного топлива и бензина марки АИ-80 в Россию и Кыргызстан ввиду значительной разницы в цене.