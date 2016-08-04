На АГЗС взорвались две емкости по 10 кубометров газовой смеси, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". r9O4sUDnl4s В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что сигнал на пульт пожарных поступил в 14.45. - Взорвались емкости с газовой смесью на АГЗС ТОО "Алау", - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - Кроме того, произошло возгорание операторской площадью 25 квадратных метра. Пожар был локализован в 15.20 и ликвидирован в 15.34. Пострадали два человека, 58-летний мужчина был доставлен в больницу с 55% ожога, 59-летний мужчина - с ожогом 98% тела. В ликвидации пожара участвовали 14 человек личного состава ДЧС ЗКО и 4 единицы техники. Напомним, сегодня, 4 августа, произошел взрыв на АГЗС в Аксае, пострадали 2 человека. pozhar2