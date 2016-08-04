На сегодняшний день в питомнике, который находится в поселке Круглоозерное содержатся около 30 собак, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sobachi pitomnik (14)   В редакцию "МГ" обратилась жительница поселка Круглоозерное, которая рассказала, что собаки, привезенные в питомник, остаются там без присмотра, а потом их просто усыпляют. - Когда только этот питомник появился в нашем поселке, из города постоянно приезжали  волонтеры и привозили еду животным. Также за собаками ухаживали и работники самого питомника. А за последние два года этот питомник превратился в забытое всеми место. Собаки, которых привозят в основном из города, постоянно воют и не дают спать, - рассказывает жительница поселка. - Много раз ходила туда, чтобы посмотреть, из-за чего животные так истошно воют и лают, оказалось, что они просто сидят без еды и воды. Ворота в питомник не закрываются на замок, поэтому на территорию можно легко попасть. Кроме того, воду давать животным просто неоткуда, ведь там нет своего колодца, а ближайшая колонка очень далеко. Также женщина рассказала, что из-за того, что за собаками никто не ухаживает, жители поселка, чьи дома расположены вблизи питомника, просто задыхаются от жуткого запаха. - Помимо того, что животные постоянно лают и воют, от них еще и воняет ужасно. А когда их трупы сжигают, мы вообще стараемся не выходить на улицу, - пояснила сельчанка. Стоит отметить, что когда корреспонденты "МГ" приехали в питомник, ни одного рабочего там не было и собаки сидели в вольерах без воды и корма. Кроме того, вся территория собачьего приюта заросла высокой травой. И следов того, что за животными кто-то ухаживает, корреспонденты не заметили. Однако в городской ветеринарной станции сообщили, что за собаками следит всего один человек - сторож, который на момент приезда журналистов якобы был на обеде. - Сейчас там работает только сторож, который кормит собак. В питомник привозят собак практически ежедневно и по истечению трех дней их усыпляют, а трупы сжигаются там же, на территории круглоозерновского питомника, - заявил директор городской ветеринарной станции Абылай МУКАЕВ. - На отлов одной собаки из бюджета выделяется 4761 тенге. В эту сумму входит зарплата водителя и отловщика, ГСМ, запчасти для автомобиля и корм для одной собаки на три дня. Вообще, изначально это здание строилось как убойный пункт, и числился оно на балансе городского акимата. Позже это здание передали нам, ветеринарной станции, и мы поместили туда отловленных собак. Сейчас этот питомник мы используем только летом, потому как зимой и в слякоть туда просто не проехать. К тому же там нет света и отопления. Также директор ветстанции отметил, что здание питомника ранее стояло на продаже, но им никто не заинтересовался, и оно по-прежнему используется в качестве питомника для отловленных животных. sobachi pitomnik (21) sobachi pitomnik (24) sobachi pitomnik (23) sobachi pitomnik (22) sobachi pitomnik (19) sobachi pitomnik (18) sobachi pitomnik (17) sobachi pitomnik (16) sobachi pitomnik (15) sobachi pitomnik (3) sobachi pitomnik (2) sobachi pitomnik (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА  