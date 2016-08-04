В редакцию "МГ" обратилась жительница поселка Круглоозерное, которая рассказала, что собаки, привезенные в питомник, остаются там без присмотра, а потом их просто усыпляют. - Когда только этот питомник появился в нашем поселке, из города постоянно приезжали волонтеры и привозили еду животным. Также за собаками ухаживали и работники самого питомника. А за последние два года этот питомник превратился в забытое всеми место. Собаки, которых привозят в основном из города, постоянно воют и не дают спать, - рассказывает жительница поселка. - Много раз ходила туда, чтобы посмотреть, из-за чего животные так истошно воют и лают, оказалось, что они просто сидят без еды и воды. Ворота в питомник не закрываются на замок, поэтому на территорию можно легко попасть. Кроме того, воду давать животным просто неоткуда, ведь там нет своего колодца, а ближайшая колонка очень далеко. Также женщина рассказала, что из-за того, что за собаками никто не ухаживает, жители поселка, чьи дома расположены вблизи питомника, просто задыхаются от жуткого запаха. - Помимо того, что животные постоянно лают и воют, от них еще и воняет ужасно. А когда их трупы сжигают, мы вообще стараемся не выходить на улицу, - пояснила сельчанка. Стоит отметить, что когда корреспонденты "МГ" приехали в питомник, ни одного рабочего там не было и собаки сидели в вольерах без воды и корма. Кроме того, вся территория собачьего приюта заросла высокой травой. И следов того, что за животными кто-то ухаживает, корреспонденты не заметили. Однако в городской ветеринарной станции сообщили, что за собаками следит всего один человек - сторож, который на момент приезда журналистов якобы был на обеде. - Сейчас там работает только сторож, который кормит собак. В питомник привозят собак практически ежедневно и по истечению трех дней их усыпляют, а трупы сжигаются там же, на территории круглоозерновского питомника, - заявил директор городской ветеринарной станции Абылай МУКАЕВ. - На отлов одной собаки из бюджета выделяется 4761 тенге. В эту сумму входит зарплата водителя и отловщика, ГСМ, запчасти для автомобиля и корм для одной собаки на три дня. Вообще, изначально это здание строилось как убойный пункт, и числился оно на балансе городского акимата. Позже это здание передали нам, ветеринарной станции, и мы поместили туда отловленных собак. Сейчас этот питомник мы используем только летом, потому как зимой и в слякоть туда просто не проехать. К тому же там нет света и отопления. Также директор ветстанции отметил, что здание питомника ранее стояло на продаже, но им никто не заинтересовался, и оно по-прежнему используется в качестве питомника для отловленных животных.Фото Медета МЕДРЕСОВА