SSMQKHvvx34 ЧП произошло сегодня, 4 августа, в городе Аксай около 15 часов дня. Как стало известно, взрыв произошел на газозапрвочной станции при въезде в Аксай. - По предварительной информации пострадали два человека, в данный момент пожар локализован, - сообщил заместитель акима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ. В ДЧС ЗКО подтвердили информацию о взрыве, однако данные пока уточняются. Другая информация выясняется.