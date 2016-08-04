Фото с сайта alau.kz - Проводятся параллели с прошлым годом. В настоящее время курс тенге отвечает складывающимся внешне и внутриэкономическим параметрам. Каких-то дисбалансов с точки зрения денежно-кредитной политики не накоплено. Говорить о том, что существуют предпосылки к значительному изменению обменного курса, оснований нет, - сказал глава Нацбанка. Он также пояснил, что Нацбанк в рамках политики свободно плавающего обменного курса не таргетирует курс. - Операции Нацбанка направлены на ограничение значительных изменений и колебаний. В целях недопущения резкого ослабления курса тенге впервые с января 2016 года в июле Нацбанк проводил интервенции в форме продажи иностранной валюты. Объем интервенций в форме продажи составил 198,7 миллиона долларов. Объем интервенций с января по июль в форме покупки валюты составляет 3 миллиарда долларов. Текущий курс обмена отражает сложившиеся фундаментальные факторы. Цены на нефть закрепились на уровне более 40 долларов за баррель. Курс тенге к рублю ослаб с 4,6 до 5,3 тенге. В этих условиях мы считаем, что курс тенге будет сохраняться на текущих уровнях и при текущих условиях. Если цены снизятся ниже 35 долларов за баррель, а курс рубля к доллару превысит 70, то курс тенге может быть скорректирован. Курс тенге имеет потенциал для укрепления по отношению к российской валюте, - пояснил Акишев.