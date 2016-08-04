фото с сайта tengrinews.kz "Впервые с 2016 года выпускники колледжей, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специальности не менее одного года, имеют преимущественное право по всем специальностям. Вторая новая норма для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, при поступлении в вузы предусматривается квота приема", - сообщила Кобенова. Она пояснила, что в соответствии с законом "О госудаственной молодежной политике" в число молодежи относятся граждане РК от 14 до 29 лет. В результате в конкурсе на получение квоты претендуют не только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до достижения ими совершеннолетия, но и граждане старше 18 лет и не достигшие 29 лет, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия. И.о. директора Департамента высшего и послевузовского образования добавила, что такая же ситуация сложилась по квоте для сельской молодежи. В соответствии с законом "О государственной молодежной политике" молодежью считаются лица от 14 до 29 лет. "То есть в конкурсе на получение квоты претендуют граждане, не достигшие 29 лет", - добавила она. "Последняя норма новая. Относительно лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК. В предыдущие годы представители казахской диаспоры имели возможность участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов как по установленной двухпроцентной квоте, так и по общему конкурсу наравне с гражданами РК. В соответсвии с законом "Об образовании" только лицам без гражданства представляется право участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта на конкурсной основе. А категории иностранных лиц имеют право на участие в конкурсе на образовательные гранты только в рамках международных соглашений. Но при этом отдельно отмечу, что в соответствии с постановлением РК для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, установлена квота приема в вузы в размере двух процентов от утвержденного объема госзаказа. То есть, лица казахской диаспоры могут участвовать именно в пределах установленной квоты", - заключила Кобенова. Напомним, что в этом году выделено 31 702 гранта. Право на обучение на основе госзаказа в этом году получили 87 вузов, в прошлом году было 64 из 112 гражданских вузов. Более 97 тысяч человек получили право на поступление в вузы. Из них около 60 тысяч абитуриентов участвуют в конкурсе на присуждение образовательных грантов.