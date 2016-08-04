По словам акима Каратюбинского района Асхата ШАХАРОВА, 30 человек прошли районную комиссию по программе "ДКБ - 2020". - Через «Фонд поддержки сельского хозяйства» 7 человек из нашего района получили кредиты в сумме 18,4 млн тенге на развитие сельского хозяйства. Всего за пол года было создано 46 новых рабочих мест. 81 человек были трудоустроены на постоянные, сезонные и временные работы. По программе «Занятость-2020» 21 житель района были трудоустроены на социальные работы. За счет малоимущих семей по району на общественные работы были вовлечены 205 сельчан из местного бюджета им было выделено 12, 5млн тенге. За 2016 год объем денежных средств на выплату пособий составляет 25100,0 тысяч тенге. На 1 июля 2016 года было назначено и выплачено 12429,0 тысяч тенге 431 семье с детьми до 18 лет. Таких детей у нас 1089. Среди участников ВОВ, инвалидов и приравненным к ним 29 человек на оплату коммунальных услуг было выплачено социальная помощь в объеме 792 тысячи тенге. На сегодняшний день общее количество инвалидов составляет 550 чеовек. Это инвалиды І, ІІ группы – 271, ІІІ гр – 207, инвалиды детства до 18 лет – 72. Из числа лиц с ограниченными возможностями за отчетный период на общественные работы вовлечены 12 человек, на социальные работы -1 и по молодежной практике – 1, - сообщил аким района. Кроме того, по ІІІ направлению «Обучение в рамках необходимостей работодателя и помощь при трудоустройстве после переезда» из республиканского бюджета на социальные рабочие места на 16 человек выделено 3081,0 тыс.тг., на молодежную практику на 30 человек 3 млн тенге. - На профобучение 40 человек было выделено 2 млн тенге, были направлены двое на обучение. Вместе с социально-экономическим развитием района растет спрос на специалистов различных сфер. По этой причине государственная программа «С дипломом в село», иницированная Президентом страны, реализуется и в нашем районе в виде социальной поддержки молодым специалистам различных сфер. В 2016 году 54 специалистам было выдано подъемное пособие в сумме 8 млн тенге, на приобретение жилого дома 16 специалистам было выдано бюджетный кредит в объеме 50 млн тенге, - отметил Асхат ШАХАРОВ. - В районе в целях осуществления государственной политики по обеспечению политической стабильности, сохранению и укреплению межэтнического и межконфессионального согласия, проводятся соответствующие работы. В числе важных мероприятий, проведенных за первое полугодие т.г. по району, можно назвать круглый стол по теме «Национальный план – дорога, ведующая к мечте» в целях реализации ІҮ институциональной реформы Национального плана «100 конкретных шагов», мегапроект «Дорожная карта мира и согласия», проведенный 10-20 июня на сегодняшний день в районном филиале НДП «НурОтан» было проведено 35 приемов, были приняты 54 граждан. Также в районном центре с начала года работает специалист теолог, который в составе АПГ провел около 38 различных встреч, мероприятий. Также, специалист-теолог провел разъяснительную работу среди жителей района. В целях укрепления межэтнического согласия и предотвращения религиозного экстремизма и терроризма ифнормационно-агитационные группы 8-9 июня были в Жусандойском, Егиндикольском, Коскольском, Каракольском сельских округах, провели встречи с жителями.