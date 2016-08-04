Таким образом, нацвалюта укрепилась на 3 тенге. По данным фондовой биржи, в четверг на утренней сессии минимальный сложился на уровне 351,50 тенге за доллар США, максимальный – 353 тенге, курс закрытия – 352 тенге. По данным KASE, объем торгов по доллару США на утренней сессии составил 63,2 миллиона долларов.