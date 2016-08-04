фото из архива "МГ" Стоит отметить, что ярмарку вакансий организовывает областной ресурсный центр по работе с молодежью. Там будут представлено множество вакансий предприятий города и области, а также пройдет набор специалистов по программе «С дипломом в село». Ярмарка вакансий будет проходить с 10 до 14 часов по улице Карбышева, 60, ДК Молодёжи.