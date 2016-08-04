фото из архива "МГ" По словам акима Каратюбинского района Асхата ШАХАРОВА, протяженность автодорог областного значения - 41 км по Каратюбинскому району. Автодорог районного значения - 215,2 километр. - Автомобильные дороги районного значения находятся в коммунальной собственности района, на 2016 год были проведены конкурсы по госзакупкам по среднему и текущему ремонту данных автодорог, были определены победители. Всего в районе 22 населенных пунктов из них 10 обеспечены чистой питьевой водой через водоканалы, это 78% или 12767 человек, семи водоканалам из госбюджета было выделено 23,6 млн тенге субсидий на 2015 год, население десяти населенных пунктов пользуются подземными водами, это 14,1 % или 2302 человек и населению двух населенных пунктов это селы Ушагаш и Ушана питьевая вода доставляется. Там проживают 1208 человек, - отметил аким района Асхат ШАХАРОВ. Увеличение показателя газофицирования населения района является одной из основных задач, стоящих перед руководоством района. На сегодняшний день по району 1451 дворов, они все газофицированы. - Хочу отметить, что по программе обновления жилищно-коммунального хозяйства в районе были отремонтированы два многоквартирных дома, - заявил аким Каратюбинского района. - Хочу остановиться также на показателях предпринимательской сферы в районе. По Каратобинскому району на 1 июля 2016 года зарегистрировано всего 633 субъекта предпринимательства в том числе юридические лица – 48, крестьянских хозяйств - 242, ИП - 342. Действующие – 560, из них юридические лица - 40, КХ - 210, ИП – 310. На эти предприятиябыли трудоустроены более тысячи человек. На 1 июля текущего года объем произведенной продукции и оказанных услуг составляет 1082,4 млн тенге. Из них налоговые поступления в бюджет составили – 14,8 млн тенге, - сообщил Асхат ШАХАРОВ. -Как мы все знаем, на сегодняшний день осуществляется программа по поддержке малого и среднего бизнеса «Дорожная карта- 2020». В результате реализации данной программы двое частных предпринимателей Батыралиев Нурлыбек Тлеуович - открытие пункта газозаправки в районном центре, Сарбупина Адина Елубаевна - строительство автокемпинга по автотрассе Уральск-Актюбинск.