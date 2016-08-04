Об этом на брифинге на площадке СЦК заявил аким Каратюбинского района ЗКО Асхат ШАХАРОВ, сообщет корреспондент портала "Мой ГОРОД". karatobe фото из архива "МГ" По словам акима Каратюбинского района Асхата ШАХАРОВА, протяженность автодорог областного значения - 41 км по Каратюбинскому району. Автодорог районного значения - 215,2 километр. - Автомобильные дороги районного значения находятся в коммунальной собственности района, на 2016 год были проведены конкурсы по госзакупкам по среднему и текущему ремонту данных автодорог, были определены победители. Всего в районе 22 населенных пунктов из них 10 обеспечены чистой питьевой водой через водоканалы, это 78% или 12767 человек, семи водоканалам из госбюджета было выделено 23,6 млн тенге субсидий на 2015 год, население десяти населенных пунктов пользуются подземными водами, это 14,1 % или 2302 человек и населению двух населенных пунктов это селы Ушагаш и Ушана питьевая вода доставляется. Там проживают 1208 человек, - отметил аким района Асхат ШАХАРОВ. Увеличение показателя газофицирования населения района является одной из основных задач, стоящих перед руководоством района. На сегодняшний день по району 1451 дворов, они все газофицированы. - Хочу отметить, что по программе обновления жилищно-коммунального хозяйства в районе были отремонтированы два многоквартирных дома, - заявил аким Каратюбинского района. - Хочу остановиться также на показателях предпринимательской сферы в районе. По Каратобинскому району на 1 июля 2016 года зарегистрировано всего 633 субъекта предпринимательства в том числе юридические лица – 48, крестьянских хозяйств - 242, ИП - 342. Действующие – 560, из них юридические лица - 40, КХ - 210, ИП – 310. На эти предприятиябыли трудоустроены более тысячи человек. На 1 июля текущего года объем произведенной продукции и оказанных услуг составляет 1082,4 млн тенге. Из них налоговые поступления в бюджет составили – 14,8 млн тенге, - сообщил Асхат ШАХАРОВ. -Как мы все знаем, на сегодняшний день осуществляется программа по поддержке малого и среднего бизнеса «Дорожная карта- 2020». В результате реализации данной программы двое частных предпринимателей Батыралиев Нурлыбек Тлеуович - открытие пункта газозаправки в районном центре, Сарбупина Адина Елубаевна - строительство автокемпинга по автотрассе Уральск-Актюбинск.