Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Каратюбинского района Асхата ШАХАРОВА, по району на 1 июля 2016 года поголовье крупно-рогатого скота составляет 33168 голов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было исполнено это вдвое больше, овцы и козы – 88609 голов, лошади – 5727 голов, верблюды – 23 голов, птицы – 14406. - Объем производимого мяса составил 19610 центнера, молоко – 36547, яйца – 700000 штук. По району на начало года было зарегистрировано 215 сельских хозяйств, а на 1 июля их уже 230, - сообщил аким Каратюбинского района. - По программе развития агропромышленного комплекса «Агробизнес-2020» исполнение по району составляет 87,5%. В рамках данной программы по программе «Сыбаға» по району было запланировано выкупить 340голов КРС, а на данный момент было выкуплено 54 головы, что составляет 15% от запланированного показателя. По программе «Кулан» было запланировано выкупить 115 гол.лошадей, на данный момент – выкуплено 49 голов, что составляет 47%. По программе «АлтынАсық» ведутся работы по выкупу 854 голов овец. Также по району проводятся очередные ветеринарно-профилактические проверки, были приняты необходимые меры против бруцеллеза, который на данный момент является очень актуальным. - На сегодняшний день основной объем производства – 30 га картошки, 60 га овощей и 50 га огорода. По району было зарегистрировано 731 единица сельскохозяйственной техники, в том числе 405 единиц тракторов, 294 прицепов и 32 комбайна. В районе через АО «КазАгрофинанс» было выкуплено два трактора марки Беларус. Их купили КХ «Таужан» и КХ «Аділ», - заявил аким Каратюбинского района Асхат ШАХАРОВ. К слову, всего в административно-территориальную структуру района входят восемь сельских округов и 22 населенных пункта. Общий объем земельного фонда по району составялет 997 492 га, в том числе земли крестьянских хозяйств - 250 763 га, земли выгона скота - 813 га, земли населенных пунктов - 189 871 га, земли под промышленность, транспортные коммуникации – 902 га, фонд лесного хозяйства – 3 839 га и остальные земли – 552 704 га. - В 2016 году в связи с ликвидацией 4 крестьянских хозяйств, было возвращено в государственный земельный фонд всего 8094 га. земли. Также было выделено 16850 га земли на зановоучрежденные 19 КХ, также по запросу было выделено дополнительно 5310 га земли 9 КХ, - отметил Асхат ШАХАРОВ.