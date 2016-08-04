Основу экономики района составляет в основном животноводство, данной отрасли уделяется много внимания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Каратюбинского района Асхата ШАХАРОВА, по району на 1 июля 2016 года поголовье крупно-рогатого скота составляет 33168 голов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было исполнено это вдвое больше, овцы и козы – 88609 голов, лошади – 5727 голов, верблюды – 23 голов, птицы – 14406. - Объем производимого мяса составил 19610 центнера, молоко – 36547, яйца – 700000 штук. По району на начало года было зарегистрировано 215 сельских хозяйств, а на 1 июля их уже 230, - сообщил аким Каратюбинского района. - По программе развития агропромышленного комплекса «Агробизнес-2020» исполнение по району составляет 87,5%. В рамках данной программы по программе «Сыбаға» по району было запланировано выкупить 340голов КРС, а на данный момент было выкуплено 54 головы, что составляет 15% от запланированного показателя. По программе «Кулан» было запланировано выкупить 115 гол.лошадей, на данный момент – выкуплено 49 голов, что составляет 47%. По программе «АлтынАсық» ведутся работы по выкупу 854 голов овец. Также по району проводятся очередные ветеринарно-профилактические проверки, были приняты необходимые меры против бруцеллеза, который на данный момент является очень актуальным. - На сегодняшний день основной объем производства – 30 га картошки, 60 га овощей и 50 га огорода. По району было зарегистрировано 731 единица сельскохозяйственной техники, в том числе 405 единиц тракторов, 294 прицепов и 32 комбайна. В районе через АО «КазАгрофинанс» было выкуплено два трактора марки Беларус. Их купили КХ «Таужан» и КХ «Аділ», - заявил аким Каратюбинского района Асхат ШАХАРОВ. К слову, всего в административно-территориальную структуру района входят восемь сельских округов и 22 населенных пункта. Общий объем земельного фонда по району составялет 997 492 га, в том числе земли крестьянских хозяйств - 250 763 га, земли выгона скота - 813 га, земли населенных пунктов - 189 871 га, земли под промышленность, транспортные коммуникации – 902 га, фонд лесного хозяйства – 3 839 га и остальные земли – 552 704 га. - В 2016 году в связи с ликвидацией 4 крестьянских хозяйств, было возвращено в государственный земельный фонд всего 8094 га. земли. Также было выделено 16850 га земли на зановоучрежденные 19 КХ, также по запросу было выделено дополнительно 5310 га земли 9 КХ, - отметил Асхат ШАХАРОВ.