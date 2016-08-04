Жители дома рассказали, что просили председателя КСК «Джамбула» Юрия Красноштанова устранить проблему, но он, по их словам, и в ус не дует. Более того, заявления от граждан в КСК не принимает. Началось это пару лет назад. Жители этой пятиэтажки большую часть времени предпочитают проводить на улице, потому что в подъезде и квартирах стоит зловонный запах. Освежители воздуха уже не помогают. На обращения граждан никто не реагирует. - На любую просьбу идет только мат, больше ничего он (председатель КСК - прим. автора) сказать не может. Подвалы у нас затоплены фекалиями, крысы там, мошки. На улице деревья падают, но никто ничего не убирает, - возмущается жительница дома Наталья НИКОНОВА. Затопленные подвалы это полбеды. Жители опасаются, что фекалии снова могут оказаться в квартирах. - Меня в прошлом году вообще топило этими фекалиями. Мы приехали в 11 вечера домой, открыли квартиру, а у нас полквартиры затоплено, начали все это сами убирать. Сейчас чуть ветерок подует, сразу запах, дышать невозможно, - говорит жительница дома Инна ГЛОТОВА. Кроме канализационных труб люди недовольны старой детской площадкой и неремонтируемой отмосткой вокруг дома. На что израсходуются средства, люди не понимают, и уже начали подозревать своего председателя в присвоении денег, которые они платят ежемесячно. - Хотелось бы еще, чтобы осуществили финансовую проверку его деятельности. Пусть у нас небольшой дом, всего 4 подъезда, но по 22 тенге за квадратный метр мы платим, это около 1 миллиона тенге, эти деньги не осваиваются. У нас только лавочки красят иногда и все, - также возмущается еще одна жительница дома Татьяна МОХНО. Ежедневные походы и скандалы в КСК не дают результатов. Сам председатель КСК «Джамбула» Юрий Красноштанов заявляет, что выкачивать фекалии с подвала нет смысла, если трубы полностью не поменять, отходы жизнедеятельности людей так и будут скапливаться. Проблема эта не глобальная, и ее можно решить, цена вопроса - 60 тысяч тенге, этих средств хватит, чтобы обновить канализационные трубы. Жители с этим согласны, они готовы собрать деньги, но на это нужно время, поэтому люди просят на время откачать септик, чтобы можно было дышать спокойно, председатель с этим не соглашается и слушать жителей не хочет. Председатель в свою очередь утверждает, что жители не желают сдавать деньги на ремонт труб. - Вы деньги не даете. Вы приходите в магазин, говорите, дайте колбасы, а колбасу вам не дают, говорят, сначала деньги. Я работаю на те дома, где у меня люди платят. Вам в течение года предлагали собрать деньги, потому что знали, что так будет, вы не собрали, - отвечает председатель КСК «Джамбула» Юрий КРАСНОШТАНОВ. Израсходовать средства на ремонт канализационных труб, которые люди платят ежемесячно, председатель не намерен. Он утверждает, что они для этого не предназначены. - Давайте я тогда не буду ремонтировать лестничные площадки, сниму дворника, электроэнергию нам отключат, потому что я буду делать канализацию. А в мою расценку это не входит, понимаете, чтобы я делал капитальный ремонт, - заявил председатель.