Фото из архива "МГ" Для этого всем акиматам были разосланы запросы с просьбой обнародовать оклады первых руководителей. Из тех, кто откликнулся, оказалось, что больше всех зарабатывает аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Его официальная зарплата почти миллион тенге. Второе место у акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА - 924431 тенге, немного меньше получает аким Мангистауской области - 788617 тенге. Зарплата акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА 742527 тенге. Почти на 30 тысяч меньше него получает аким Кызылординской области Крымбек КУШЕРБАЕВ - 716866 тенге. Самым "дешёвым" в этом списке оказался аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, который получает всего чуть более 600 тысяч тенге. Однако откликнулись на просьбу обнародовать свои оклады далеко не все. А некоторые даже постарались отвязаться от журналистов, назвав только коридор, в котором "плавает" зарплата акима. К примеру, акиматы Астаны и Южно-Казахстанской области назвали лишь приблизительный оклад руководителя - от 700 до 960 тысяч тенге. Семь акиматов так и не назвали зарплаты своих руководителей, сославшись на разные причины. Среди них аким ВКО Даниал Ахметов, аким Алматы Бауыржан Байбек, аким Акмолинской области Сергей Кулагин, аким Алматинской области Амандык Баталов, аким Павлодарской области Булат Бакауов, аким СКО Ерик Султанов, аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев и аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев.