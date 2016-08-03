Экс-начальнику местной полицейской службы в Уральске вынесли приговор
Берика Тлеулеева оправдали по статье подстрекательство к даче взятки и признали виновным в мошенничестве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Судья Руслан ЖУМАГУЛОВ сообщил, что государственный обвинитель на прениях сторон изменил обвинение и просил действия ТЛЕУЛЕЕВА переквалифицировать со ст. 28 ч., 367 ч.3 п.1 УК РК на ст. 28 ч.4, 367 ч.2 УК РК. Суд считает, что в действиях ТЛЕУЛЕЕВА признаков склонения к даче взятки нет, то есть это утверждение не нашло доказательства.
На суде стало известно, что потерпевшая Рахметова и обвиняемый Берик ТЛЕУЛЕЕВ общались семьями. РАХМЕТОВА узнала о том, что ТЛЕУЛЕЕВ должен получить квартиру. Подсудимый сказал, что может помочь им в получении жилья по госпрограмме, но для этого ему нужно 1 миллион 100 тысяч тенге. РАХМЕТОВА взяла эти деньги в кредит в Народном банке и передала их ТЛЕУЛЕЕВУ в декабре 2014 года. Однако обещанного жилья так и не дождалась. Более того, деньги он ей так и не вернул. В марте 2016 года женщина с заявлением обратилась в правоохранительные органы.
По словам судьи, при назначении наказания суд учел добровольное возмещение ущерба, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетних детей, а также то, что потерпевшая не имеет претензий к подсудимому.
В своем последнем слове Берик ТЛЕУЛЕЕВ попросил не лишать его свободы.
- Суд постановил оправдать Берика ТЛЕУЛЕЕВА по ст. 28 ч.4, 367 ч.2 УК РК – «Подстрекательство к даче взятки» в связи с отсутствием состава преступления, - зачитал приговор судья ЖУМАГУЛОВ. - Берик ТЛЕУЛЕЕВ признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 177 ч.3 п.б УК РК (в редакции 1997 года) – «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Применить ст. 63 УК РК (в редакции 1997 года) и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на три года.
Приговором суда Берик ТЛЕУЛЕЕВ лишен звания "старший лейтенант", а также лишен права занимать должности в госучреждениях пожизненно.
Нужно отметить, что процесс был показательным для сотрудников ДВД ЗКО.
Напомним, начальник МПС Абайского отдела полиции Берик ТЛЕУЛЕЕВ был задержан 12 мая сотрудниками управления собственной безопасности ДВД ЗКО. Как стало известно, в декабре 2014 года инспектор отделения административной полиции УВД г.Уральска, который с января 2016 года является начальником отделения МПС Абайского ОП УВД г.Уральск, Берик ТЛЕУЛЕЕВ под предлогом оказания содействия в получении служебного жилья взял более 1 миллиона тенге у своей знакомой.
- Не получив жилье в обещанные сроки и переданные деньги обратно, женщина обратилась в УСБ ДВД ЗКО с заявлением, которое было зарегистрировано в ЕРДР по признакам преступления, квалифицируемого как «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - С санкции прокуратуры г.Уральска ТЛЕУЛЕЕВ был водворен 12 мая в ИВС УВД г.Уральска и 14 мая отпущен под залог.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
