Две компании - ТОО «Тауекел» и ТОО «Алау» подали уведомление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте, вчера, 2 августа, уведомление с просьбой о повышении цены на сжиженный газ подал ТОО «Тауекел», чуть раньше ТОО «Алау». - По их расчетам стоимость сжиженного газа им необходимо повысить в полтора раза. Сейчас они отпускают газ по 39 тенге, - рассказала и.о. руководителя департамента КРЕМ по ЗКО Клара АЛИЕВА. Свое уведомление о повышение цены поставщики объясняют повышением отпускной цены на сжиженный газ. Уведомление департамент будет рассматривать в течение 30 дней. Если уведомление поставщиков будет удовлетворено в полном объеме, то цена на газ составит порядка 60 тенге. Напомним, с весны в ЗКО наблюдается дефицит сжиженного газа, который периодически исчезает с АГЗС и отпускается только по талонам. Вчера, 2 августа, стало известно, что на некоторых заправках газ за наличные деньги можно приобрести лишь во второй половине дня из-за чего наблюдаются огромные очереди. До обеда его отпускают только по талонам.