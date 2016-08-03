- Шаяхметов Тимур Абсагатович на конкурсной основе и по согласованию с министерством культуры и спорта Республики Казахстан назначен руководителем управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области, - отметил аким области. Тимур Шаяхметов родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова по специальности физическая культура и спорт, затем Жезказганский университет имени О.А.Байконурова по специальности экономика и менеджмент, а также Карагандинский экономический университет по специальности юрист. 2001-2007 г.г. - ведущий и главный специалист управления международных связей, отдела координации туристической деятельности, отдела инфраструктуры спорта комитета по делам спорта министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан. 2007-2016 г.г. - директор ГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу» управления физической культуры и спорта города Астаны, директором ГККП «Клуб единоборств «Астана батыры».