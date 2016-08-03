Фото с сайта today.kz "Санкция о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей Бахытбека Есентаева поступила в пятницу, 29 июля. На следующий день в Талгарском районном суде приняли постановление о продлении меры пресечения до 10 сентября этого года", – сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда. Таким образом, супруг известного продюсера Баян Есентаевой пробудет в СИЗО Талгара до 10 сентября. 13 июня Талгарский районный суд Бахытбеку Есентаеву назначил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца – до 10 августа. В отношении супруга телеведущей правоохранительные органы сразу же начали досудебное расследование по статье 106 УК РК – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Однако 13 июня пресс-служба ДВД Алматинской области сообщила, что Бахытбеку Есентаеву переквалифицировали на ст. 99, ч.1, УК РК – "Покушение на убийство". Выяснилось, что Бахытбек Есентаев был пьян во время инцидента. Конфликт между Баян Есентаевой и её мужем произошёл 10 июня на АЗС в Талгарском районе Алматинской области, который закончился избиением 42-летней телеведущей. Продюсер была госпитализирована в районную больницу Талгара с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, параорбитальная гематома, проникающее ножевое ранение брюшной полости со сквозными повреждениями толстого и тонкого кишечников, забрюшинного пространства. Также у неё имеется травма глаза. В больнице Есентаева пробыла 10 дней. Сейчас она находится на реабилитации в Германии.